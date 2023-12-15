أسعار كرتونة البيض اليوم الجمعة في الأسواق المحلية

شهدت أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم في الأسواق المصرية ومن أرض المزرعة، استقرارًا، وسجلت أسعار البيض البلدي لدى المستهلك اليوم استقرارًا لنحو 142 جنيهًا للطبق، (وتختلف الأسعار حسب المنطقة السكنية).

ولا تزال شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ترصد وتتابع سعر البيض في السوق المحلية وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة التي وضعتها لدفع قطاع الثروة الداجنة للأمام والتي من بينها تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية، حيث تم تخصيص 9 مناطق فى 4 محافظات بإجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار كرتونة البيض بمختلف انواعها "الأحمر والأبيض والبلدي"، وتحرص الوفد على تقديم كافة الخدمات السلعية لمتابعيها، لا سيما أسعار كرتونة البيض التي تشهد استقرارًا سعريا بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الفترة السابقة، وجاءت أسعارها على النحو الآتي:

أسعار البيض اليوم الجمعة

البيض

سجلت سعر كرتونة البيض اليوم استقرارًا للمستهلك، بين 132 جنيهًا لطبق البيض الأبيض، ونحو 142 جنيها للبلدي.

سعر البيض الأبيض للمستهلك

سجل سعر البيض الأبيض لدى المستهلك اليوم استقرارًا ليصل لنحو 132 جنيهًا للطبق (تختلف الأسعار على حسب المنطقة السكنية).

سعر البيض الأحمر للمستهلك

كما شهد سعر طبق البيض الأحمر، لدى المستهلك استقرارًا وصل لـ134 جنيهًا (وتختلف الأسعار حسب المنطقة السكنية).

أسعار البيض البلدي

وسجلت أسعار البيض البلدي لدى المستهلك اليوم استقرارًا لنحو 142 جنيهًا للطبق، (وتختلف الأسعار حسب المنطقة السكنية).

ووفقًا لتصريحات السيد القصير وزير الزراعة، السابقة فإنه يتم طرح كميات كبيرة من الدواجن والبيض في المنافذ الحكومية التابعة لوزارتي الزراعة والتموين بأسعار مناسبة بالتعاون مع إدارة اتحاد الدواجن، وذلك لتقليل الحلقات الوسيطة بين المستهلك والمنتج وكذلك ضبط الأسعار والقضاء على جشع التجار.

كما تستمر الحكومة سعيها الدائم نحو زيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

وتستهدف الدولة المصرية في خطتها الاستراتيجية الطرق السليمة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة من خلال التعرف على كيفية استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل: الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.