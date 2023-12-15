إصابة 10 أفراد من الشرطة في حادث انقلاب سيارة لوري بأسيوط

قامت السلطات الأمنية في محافظة أسيوط، تحت إشراف اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، بالتعامل السريع مع حادث انقلاب سيارة لوري تابعة لمديرية الأمن بالقرب من مدخل مدينة الرحاب في الطريق الصحراوي الشرقي. تم استدعاء فرق الإسعاف لمعالجة المصابين والتأكد من سلامتهم.

بناءً على التحقيقات الأولية والمعاينة الميدانية، فإنه تم تحديد هوية السيارة المنكوبة وهي سيارة لوري تابعة لقوات الأمن برقم "4518 ب 15". وأسفر الحادث عن إصابة 10 أفراد من أفراد الشرطة الذين تم نقلهم فوراً إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج اللازم.

تم إعداد محضر رسمي بالواقعة وتم عرضه على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد. وتعمل السلطات الأمنية بكامل طاقتها على تقديم الدعم اللازم للمصابين وتأمين الموقع وتم إعادة فتح الطريق.

تهيب السلطات المعنية بجميع السائقين بضرورة اتباع قواعد السلامة المرورية والالتزام بالسرعة المحددة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين على الطرق، وذلك للحد من وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.