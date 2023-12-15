الجمعة 15 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل|مقتل الرائد الإسرائيلي تومر شلومو في معارك شمال غزة.. صورة

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

أعلنت وسائل إعلام عبرية، مقتل الرائد احتياط تومر شلومو ميارة، 28 عاماً، من نتانيا خلال معارك حامية مع المقاومة الفلسطينية.

 

الرائد تومر شلومو ميارة، هو جندي في كتيبة الهندسة 710 تشكيل "رام" (179)، قتل اليوم الجمعة في معارك شمال قطاع غزة.

 

كما نشر الإعلام العبري صباح اليوم معلومات عن اللواء الإسرائيلي، الذي استهدفته كتائب القسام، اليوم الجمعة، كما أخطر جيش الاحتلال أسرته بمقتله في معركة بجنوب القطاع.

                 

 وقال الإعلام العبري، إن اللواء الإسرائيلي القتيل هو جندي احتياط يدعى شاي أورئيل بيزم، 23 عامًا، من كيبوتس عين هنتسيف، وكان قائد دبابة في الكتيبة التاسعة، تشكيل الأثر الحديدي 401.

 

 وأوضح جيش الاحتلال أن حصيلة قتلاهم، 447 جنديًا منذ 7 أكتوبر منهم 118 في العملية البرية.

 

 

 وعلق وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو للإذاعة الإسرائيلية: "بأنه يجب احتلال قطاع غزة بالكامل".

مواد متعلقة

إصابة المراسل الفلسطيني وائل الدحدوح بالرصاص خلال تغطية في خان يونس

البيض يُجبر بوتين على الاعتذار أمام الشعب

عاجل.. سفينة تتحرك بمفردها للصومال وطاقمها يفقد السيطرة عليها

القوة الأوروبية لمكافحة القرصنة في الصومال: أنباء عن اختطاف سفينة

عاجل| جنود الاحتلال يطبعون منشورات على عملات مزيفة ويلقونها في غزة.. صور

عاجل.. استهداف سفينة سويسرية ومنعها من العبور بالبحر الأحمر

عاجل| الإعلام العبري يعترف بمقتل اللواء شاي أورئيل قائد دبابة الكتيبة 9

عاجل.. كتائب القسام تُجهز على اللواء الإسرائيلي شاي أورئيل جنوب قطاع غزة
الجريدة الورقية