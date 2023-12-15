كنيسة مارجرجس بألماظة تقيم "تسبحة كيهك" غدًا

تقيم كنيسة الشهيد مارجرجس الروماني التابعة للأقباط الأرثوذكس بمنطقة الماظة، غدا السبت، فعاليات التسبحة (كيهك) في إطار نهضة صوم الميلاد المجيد ذلك بدءًا من الساعة الرابعة مساءً.

يشهد الفعاليات الآباء الكهنة بالكنيسة فعاليات الطقوس الأرثوذكسية تسبحة عشية ثم تبدأ تسبحة كيهك في الحادية عشرة مساءً.

استهل الأقباط بجميع الإيبارشيات المصرية نهضة صوم الميلاد الأسبوع الماضي، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير، وجاء هذا بعد وابل من مناسبات كان من أبرزها عيد الصليب المجيد والذي تحرص الكنيسة على اقامته لمدة 3 أيام في أوقات متفرقه بالعام.



أفاضت الكتب التاريخية المسيحية بعدد كبير من الشخصيات والأحداث التي تعيد تذكير أجيال الأقباط بها خلال العام ورجحت السبب في صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلاديا وتبين الصليب الحقيقي بعدما سخرت الملكة هيلانة جنودها وقواتها للبحث عن الصليب المنشود.