البابا تواضروس: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية حق دستورى

«كيهك» فترة يقدسها الأقباط وتخصصها الكنيسة من أجل مصر

يشارك المجتمع المصرى اليوم الأحد، فى أولى فعاليات بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، والتى تستمر على مدار 3 أيام.

وحث قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، فى الاجتماع العام الذى أقيم الأربعاء الماضى بكنيسة أبى سيفين فى مصر القديمة، المصريين على المشاركة بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية، والذى أتيح خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر ديسمبر الجارى فى ١٢١ دولة حيث قال «أدعو جميع المصريين للنزول المبكر للتصويت فى الانتخابات».

مضيفًا: «إن المصريين فى الخارج ظهروا بصورة طيبة خلال التصويت بالانتخابات الرئاسية، وهنا أيضًا من المهم أن نعبر عن هذا الحق الدستورى، ويكون للجميع صوت، تأكيدًا على ممارسة هذا الحق»، مؤكدًا أن التصويت ستربى داخل الأجيال الجديدة معنى وقيمة المشاركة.

البابا تواضروس: نخصص صلوات «كيهك» لسلامة أرضنا

أعلن قداسة البابا تخصيص شهر «كيهك» من أجل مصر قائلًا: «نخصص الصلوات لبلادنا وسلامة أرضنا وسلام العالم»، مؤكدًا على ضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية قائلًا: «لابد أن ن يشارك الجميع فى الانتخابات.. ولا تهمل فى حقك وحق وطنك».

كما دعا جميع المصريين إلى التوجه إلى صناديق الانتخابات من أول ساعة فى اليوم الأول لنعطى فرصة للآخرين للتصويت.

وكانت هذه الكلمات متشابهة بما قاله خلال اللقاء السنوى مع كهنة الرعاية الاجتماعية لإيبارشيات الصعيد، الذى أقيم الخميس الماضى، وأكد فيه على مدى أهمية التصويت فى الانتخابات باعتباره حقًا دستوريًا وقانونًيا لكل مواطن مصرى، وأضاف: نحن نقول «مش هسيب حقى».

وشجع قداسته الآباء الكهنة وأبناءهم، على تحفيز وتوعية كل من حولهم، وأكد أن فرصة التصويت جيدة لأنها متاحة لثلاثة أيام حتى تظهر مصر فى صورة جديرة.