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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

‏ نميرة نجم: 20% فقط من حجم الهجرة العالمية غير نظامية

السفيرة الدكتورة
السفيرة الدكتورة نميرة نجم

افتتحت  السفيرة الدكتورة  نميرة نجم مديرة المرصد الأفريقي للهجره " AMO " أبولو جوا  مدير ادارة الهجرة بوزارة الداخلية  الاوغندية ورشة عمل لتدريب المسؤولين عن بيانات الهجرة تحت عنوان "ورشة عمل لتعزيز بيانات الهجرة نحو: قرارات قائمة على ادلة لصنع السياسات وتحليلها " في كمبالا عاصمة اوغندا على مدار يومين 14 و١٥ ديسمبر ٢٠٢٣.

 

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حيث رحب أبولو  جوا بمبادرة المرصد الأفريقي للهجرة لتدريب المسؤولين الأوغنديين على جمع البيانات الخاصة بالهجرة لما لها تأثير على الأمن بمفهومه الواسع وعلى التنمية في أوغندا والقارة الافريقية. 


وعرضت السفيرة ولاية المرصد الأفريقي والتي تهدف إلى تعزيز قدرات ممتدةً للأعضاء في جمع وتحليل بيانات الهجرة بشكل علمى لتوجيه السياسات الخاصة بالهجرة من والى افريقيا على ادلة واقعية،  في ضوء ان ٢٠٪؜ فقط من الهجرة العالمية هى هجرة غير نظامية،  والهجرة في افريقيا معظمها هجرة داخلية الا ان الضوء يتم تسليطه على الهجرة غير النظامية بصور سلبية دون ابراز اى من ايجابياتها. 


اوضحت نجم ان المرصد بدأ في  دعم الدول الافريقية على المستوى الوطنى وهى عملية تراكمية وان ورشة العمل الحالية ما هى الا بداية لهذا العمل التى تأمل ان يستمر بشكل  متكامل  ليتضمن تدريب المسؤلين على ما يحتاجونه بالفعل من مادة علمية وعملية ، لضمان تحقيق الهدف وهو وضع سياسات ناجحة للهجرة على المستوى الافريقي في ظل تزايد اعداد المهاجرين الذين يلقون حتفهم في البحار دون اى طوق نجاة او حماية خاصة في ضوء توقع زيادة هذه الاعداد بسبب الهجرة المناخية. 


و على مدي اليومين ،تلقى المشاركون  تدريب على قواعد جمع البيانات الخاصة بالهجرة ، والاطار القانونى للهجرة قي افريقيا  وكيفية توحيد النظم المستخدمة على المستوى الوطنى لضمان موائمة البيانات الموجودة على المستوى الوطنى لتسهيل فهم ظاهرة الهجرة  واسبابها وكيفية معالجة الاثار السلبية لها. 


وقد قام وفد المرصد الافريقي للهجرة بزيارة وزارة الداخلية الاوغندية لتباحث مع  أبولو جوا  مدير ادارة الهجرة بوزارة الداخلية  الاوغندية لاستمرار التعاون بين المرصد و الوزارة    و البناء علي ورشة العمل  التي انتهت اليوم في العاصمة كمبالا .


و تعتبر هذه الورشة هي الثانية من هذا النوع على المستوى الوطني التي أعدها المرصد الأفريقي للهجرة بالتعاون مع الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي لتعزيز القدرات الوطنية على جمع وتحليل البيانات الهجرة على أسس علمية . وشارك  في الورشة مسؤولين من قطاع الهجرة  بوزارة الداخلية الأوغندية ‏،ومن المؤسسة الوطنية للإحصاء ، ووزارة الخارجية ، والسياحة.

 

شارك في اجراء التدريب علاء الدين دريدى من منظمة الهجرة الدولية  وشارك في اعداد البرنامج من المرصد الافريقي  هبة فكرى ، و سهنماريم  هايلو  ، و  ليث زين العابدين.

 

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