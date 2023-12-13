جنوب أفريقيا تبني محطات نووية جديدة ستبدأ العمل في غضون عقد من الزمان

تخطط جنوب إفريقيا ، التي تكافح انقطاع التيار الكهربائي ، لإضافة 2 ميجاوات من توليد الطاقة النووية الجديدة ، حسبما أعلنت الحكومة يوم الثلاثاء.

وتمتلك البلاد محطة الطاقة النووية الوحيدة في أفريقيا لكن محطة كويبيرج بالقرب من كيب تاون تعمل حاليا بنصف طاقتها فقط.

ومن المحتمل أن يتم تشغيل أولى الوحدات الجديدة في عام 2032 أو 2033 ، حسبما قال زيزاميلي مبامبو ، نائب المدير العام للطاقة النووية في وزارة الطاقة ، في مؤتمر صحفي.

وقال إن جنوب أفريقيا طلبت بالفعل من "بائعين مختلفين" تقديم مقترحات.

وقال وزير الكهرباء كجوسينتشو راموكجوبا إن 2 ميجاوات إضافية من الطاقة النووية الإضافية ستكون "علامة فارقة مهمة". "أعتقد أن القضية مقنعة ، جزء من الأسباب التي تجعلنا هنا فيما يتعلق بأزمات الطاقة هو أن التوليد لا يمكنه تلبية الطلب ، وبالتالي تحتاج إلى قدرة توليد إضافية لأننا نوضح طوال الوقت أن أسطول Eskom يتقادم ونحتاج إلى قدرة توليد إضافية ".

وأضاف أنه سيكون جزءا من عمل الحكومة "لإنهاء التحدي الوجودي الذي يواجه البلاد" بشأن نقص الطاقة وأمن الطاقة على المدى الطويل.

وأدى انقطاع التيار الكهربائي بالتناوب لمدة تصل إلى 12 ساعة يوميا على مدى السنوات ال 15 الماضية إلى إلحاق ضرر كبير بالاقتصاد وسمعة الحكومة في الوقت الذي تتجه فيه إلى انتخابات العام المقبل.

وقد تلطخت شركة الطاقة الوطنية إسكوم بالفساد ومشاكل الصيانة التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي.

في محاولة لإطالة عمر مصنع Koeberg لمدة 20 عاما ، تم إغلاق وحدة واحدة لمدة عام تقريبا وتم إغلاق الوحدة الثانية للصيانة هذا الأسبوع.



