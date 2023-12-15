تدشين مجلة الثقافة القانونية "معارف" بحقوق المنصورة

أعلنت كلية الحقوق جامعة المنصورة عن تدشين مجلة الثقافة القانونية "معارف" وذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، واشراف الدكتور وليد الشناوى عميد كلية الحقوق، وتنظيم وادارة الدكتور علاء التميمي، وكيل كلية الحقوق لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



ومن جانبه أكد الدكتور علاء التميمى وكيل كلية الحقوق لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. أن هذه المجلة ليست متخصصة فى نشر الابحاث العلمية وانما مقالات للتثقيف ورفع الوعى القانونى والاقتصادى لدى كافة افراد المجتمع.

واضاف أن المجلة تصدر باللغات العربية والانجليزية والفرنسية، تحت اشراف لجنة خدمة المجتمع بكلية الحقوق جامعة المنصورة.

مشيرا إلى أنها مجلة للتثقيف القانونى تستهدف رفع الوعى القانونى والاقتصادى لدى كافة افراد المجتمع، تصدر عن قطاع خدمة المجتمع بكلية الحقوق جامعة المنصورة. وتنشر المجلة المقالات باللغات العربية والانجليزية والفرنسية، وذلك وفق معايير علمية واكاديمية، تحت اشراف لجنة خدمة المجتمع.



وأوضح وكيل كلية الحقوق لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. أن موضوعات المجلة: تشمل كل الموضوعات المتعلقة بالقضايا المجتمعية وتوعية المجتمع بالجوانب القانوني لهذه القضايا، مثل قضايا الطفل والمرأة و التحول الرقمى والتنمية المستدامة و حقوق الانسان والمشاركة السياسية و التنوع الحيوي و مسائل الاحوال الشخصية و التجارة الالكترونية والملكية الفكرية و الشمول المالى و تطور احكام المسؤلية القانونية.

وأشار وكيل كلية الحقوق لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. إلى أنه يشترط لقبول نشر المقالات فى مجلة معارف بالنسبة للمؤلف ان يكون متخصص فى موضوع المقالة و سيرة ذاتية مرفق بها صورة شخصية حديثة و ان ترسل المقالة باسم السيد عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة على البريد الالكترونى التالى [email protected]

وأضاف وكيل كلية الحقوق لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و.بالنسبة للمقالة فلابد ان تعالج المقالة افكار المتميزة او ملمح فريد يخدم الوعى المجتمعى و ان يكتب المقالة بلغة رصينة ومدققة لغويا و الالتزام الكامل بالامانة العلمية والنزاهة و لا تقل المقالة عن 500 كلمة ولا تزيد عن 2000 كلمة والا يكون قد سبق نشر المقال فى مجلة او جريدة اخرى و يحق لادارة المجلة حذف او تعديل اى فقرة من المقال تمشيا مع سياسة النشر فى المجلة والمجلة غير ملزمة باعادة المواد المرسلة فى حالة عدم نشرها والمواد المنشورة تعبر عن اراء كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن راى المجلة ويتحمل المؤلف المسؤلية الكاملة عن جميع حقوق الملكية الفكرية المقررة للغير .