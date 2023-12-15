ختم خاص على الجوازات في السعودية الأيام القادمة.. ما القصة؟

تزامناً مع انطلاق كأس العالم للأندية أطلقت وزارة الداخلية السعودية، ممثلةً في المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع وزارة الرياضة، ختماً خاصاً ببطولة كأس العالم للأندية - السعودية 2023، يتضمن مسمى ‏"FIFA CLUB WORLD CUP".

مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة

وتأتي تلك الخطوة تزامناً مع انطلاق البطولة التي تقام خلال الفترة من 12 إلى 22 كانون الأول (ديسمبر) الجاري في محافظة جدة.

وأكدت المديرية العامة للجوازات، أن الختم سيتاح للمسافرين القادمين إلى المملكة عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة طوال فترة البطولة.

انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

هذا وتترقب جماهير كرة القدم انطلاق بطولة كأس العالم للأندية، التي تحتضنها السعودية بعدما استعدت جيدًا للحدث العالمى الذي يقام في مدينة جدة السعودية، التي تجملت لاستقبال ضيوفها من عشاق الساحرة المستديرة .

وتقام مباريات البطولة على ملعبين، هما مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة»، واستاد الأمير عبدالله الفيصل في مدينة جدة.