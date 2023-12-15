تطوير الطرق وتركيب البلدورات والانترلوك بالبداري ذ

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن مركز البداري واصل أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق وتركيب البلدورات وبلاط الانترلوك بالشوارع استعدادًا لرصفها ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي الحالي 2023/2024 وفقاً للامكانات المتاحة لإضفاء المظهر الحضاري عليها.

مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وجعلها بطريقة أسهل وأيسر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في إطار جهود الدولة لتنمية الصعيد وتحقيق استراتيجة التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.