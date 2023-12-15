حملات تموينية مكثفة بالقاهرة لمحاربة جشع التجار

تجرى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهود وحملات مكبرة ،لضبط الخارجين عن القانون، وملاحقة مرتكبي الجرائم، إلى جانب حملات تموينية مكثفة بمشاركة الأجهزة المعنية لضبط ومراقبة الأسواق ومحاربة جشع التجار وملاحقة محتركي السلع كما نجحت الأجهزة في ضبط ثلاجات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومواد غذائية ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة .

أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا التموينية واحتكار سلع عن المستهلكين لبيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التصدي لهم وإلقاء القبض عليهم.

، وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق .

وفي وقت سابق كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط (صاحب مصنع لتعبئة السكر "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من شكائر السكر غير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق وبيعها بسعر أزيد غاشاً جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعثر بداخل المصنع على (8 طن سكر) وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدوت ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط (صاحب ثلاجة لحوم "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا) لإدارته الثلاجة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من اللحوم وبدائلها مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير مطابقة للإشتراطات الصحية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل الثلاجة على (طن لحوم وبدائلها).



وبمواجهتهم أمام رجال الأمن، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات علي النحو المشار اليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

