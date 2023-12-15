تألق المقاولون في بطولة اليد لمواليد 2008

أنتصر فريق المقاولون العرب لكرة اليد مواليد 2008 على نظيره فريق نادي سبورتنج بنتيجة 30 / 27 في إطار فعاليات بطولة كأس مصر لكرة اليد.

وحضر الكابتن علي العسال المشرف العام على النادي المباراة ومؤازرة اللاعبين ومشاركه ذئاب الجبل فرحتهم كما حضر الكابتن عباس رشاد المستشار الفني لكره اليد فعاليات المباراة والكابتن إيهاب زكريا نائب مدير النشاط الرياضي المشرف على كره اليد.

الجهاز الفني لليد لمواليد 2008:

ويقود الفريق الكابتن كريم فرج والكابتن شادي تحت قيادة المدير الفني كابتن عادل محمود.

في سياق آخر، نجح فريق المقاولون العرب مواليد 2008 في تحقيق الفوز الثالث على التوالي، بعد انتصاره على فريق لافيينا بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملاعب المقاولون.

سجل ثنائية المباراة محمد رضا كوكو لاعب المقاولون في الدقيقة 29 من الشوط الأول ومصطفي علي أبو الحديد في الدقيقة 46 من الشوط الثاني ضمن مباريات الجولة 13 لبطولة دورى الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024 .

ويقود الفريق المدير الفني الكابتن سامح يوسف، ويعاونه مدرب الفريق الكابتن أحمد كمونة ومدرب حراس المرمى الكابتن محمد سلامه ، ومخطط أحمال التدريب الكابتن محمود عبد الحليم والكابتن عبد الغني حسين إداري الفريق والكابتن أسامة الأطرش أخصائي إصابات الملاعب.



