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الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المقاولون ينتظم في معسكر مغلق استعدادا لمباراة الطلائع

بوابة الوفد الإلكترونية

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، مرانه الختامي استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقرر لها غدا الجمعة في الجولة التاسعة للدوري.

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ليفربول يخسر من سانت جيلواز في ختام مجموعات الدوري الأوروبي

وانتظم الفريق في معسكر مغلق مساء اليوم في فندق النادي بالجبل الأخضر استعدادا للمباراة.

وأدى فريق الذئاب مرانه تحت قيادة الكابتن طلعت محرم المدير الفني على ملعب النادي بالجبل الأخضر.

وحرص طلعت محرم خلال الحصص التدريبية على معالجة أخطاء الفريق وعقد أكثر من جلسة مع اللاعبين للحديث عن أهمية المباراة وشرح طريقة اللعب التي سيخوض بها المباراة.

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