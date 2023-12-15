فريق المقاولون للناشئين يسير على الطريق الصحيح

نجح فريق المقاولون العرب مواليد 2008 في تحقيق الفوز الثالث على التوالي، بعد انتصاره على فريق لافيينا بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملاعب المقاولون.



سجل ثنائية المباراة محمد رضا كوكو لاعب المقاولون في الدقيقة 29 من الشوط الأول ومصطفي علي أبو الحديد في الدقيقة 46 من الشوط الثاني ضمن مباريات الجولة 13 لبطولة دورى الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024 .



تشكيل الجهاز الفني لـ المقاولون العرب 2008:



ويقود الفريق المدير الفني الكابتن سامح يوسف، ويعاونه مدرب الفريق الكابتن أحمد كمونة ومدرب حراس المرمى الكابتن محمد سلامه ، ومخطط أحمال التدريب الكابتن محمود عبد الحليم والكابتن عبد الغني حسين إداري الفريق والكابتن أسامة الأطرش أخصائي إصابات الملاعب.

في سياق آخر، أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، مرانه الختامي استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقرر لها غدا الجمعة في الجولة التاسعة للدوري.

وانتظم الفريق في معسكر مغلق مساء اليوم في فندق النادي بالجبل الأخضر استعدادا للمباراة.

خاض فريق الذئاب مرانه تحت قيادة الكابتن طلعت محرم المدير الفني على ملعب النادي بالجبل الأخضر.

وحرص طلعت محرم خلال الحصص التدريبية على معالجة أخطاء الفريق وعقد أكثر من جلسة مع اللاعبين للحديث عن أهمية المباراة وشرح طريقة اللعب التي سيخوض بها المباراة.



