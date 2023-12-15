على خطى المطاعم.. حضّري جمبري بالكريمة والتوابل

يتميز الجمبري بمذاقه الشهي وفوائده المتعددة، وهذا ما جعله من أفضل الأطعمة المفضلة لدى الكبار والصغار مما يدفع الأمهات إلى تحضيره بأكثر من طريقة لإرضاء أبنائها.

ومن أهم فوائد الجمبري الوقاية من الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية كألزهايمر والخرف، وذلك من خلال تحسين الوظيفة الإدراكية وأداء الذاكرة، وحماية الأعصاب، والوقاية من تلف خلايا المخ.

ويرجع ذلك التأثير للجمبري في احتوائه على الكولين، والأستازانتين المضادة للالتهاب، وكذلك أحماض أوميجا 3 الدهنية.

واليوم نقدم لكِ طريقة تحضير جمبري بالكريمة والتوابل بخطوات سهلة وعلى خطى المطاعم.

المقادير

- الروبيان : 500 جرام (منظف)

- البصل : 1 حبة (متوسط الحجم ومقطع جوانح)

- فلفل رومي : 1 حبة (مقطع شرائح طولية)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- صلصة طماطم : ملعقة كبيرة

- الكاتشاب : 2 ملعقة كبيرة

- كريمة الطبخ : كوب ونصف

- ملح : رشّة

- الكاري : ربع ملعقة صغيرة

- الكركم : ربع ملعقة صغيرة

- بابريكا : ربع ملعقة صغيرة

- بهارات مشكلة : ربع ملعقة صغيرة

- الخل : 4 ملاعق كبيرة

طريقة التحضير

انقعي الروبيان بالخل ورشة ملح لحوالي 15 دقيقة.

ذوبي الزبدة في قدر على النار، ثم أضفي البصل، والثوم، والفلفل الرومي، وقلبي المكونات حتى تذبل.

أضيفي الروبيان، ونكّهي بالبابريكا، والبهارات المشكلة، والكركم، والكاري، والملح.

أضيفي صلصة الطماطم والكاتشاب، وقلبي المزيج قليلا، ثم أضيفي الكريمة، واتركي القدر على نار هادئة لحوالي 5 دقائق.

اسكبي الروبيان بالكريمة والتوابل في طبق التقديم، وقدميه ساخناً.