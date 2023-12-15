الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

اليابان تفرض عقوبات جديدة على كيانات وشركات روسية ودول أخرى

وزارة الاقتصاد اليابانية
وزارة الاقتصاد اليابانية

فرضت وزارة الاقتصاد اليابانية عقوبات جديدة على 57 كيانا روسيًا وعدة شركات من دول أخرى من بينها أرمينيا وبيلاروس وأوزبكستان تساعد روسيا في الالتفاف على العقوبات الموقعة عليها على حد وصف الجانب الياباني، وفق ما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وأشارت "نوفوستي" - في نبأ لها اليوم الجمعة - إلى أن اليابان ستطبق اعتبارا من 22 ديسمبر الجاري حظرا على تصدير المنتجات إلى العديد من الشركات الروسية العاملة في مجالات مختلفة مثل صناعة الطيران والسيارات والآلات.

يُذكر أن حوالي 494 شركة ومنظمة في روسيا تخضع حاليا لإجراءات حظر التصدير الذي فرضته الحكومة اليابانية.

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