اليابان تفرض عقوبات جديدة على كيانات وشركات روسية ودول أخرى

فرضت وزارة الاقتصاد اليابانية عقوبات جديدة على 57 كيانا روسيًا وعدة شركات من دول أخرى من بينها أرمينيا وبيلاروس وأوزبكستان تساعد روسيا في الالتفاف على العقوبات الموقعة عليها على حد وصف الجانب الياباني، وفق ما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وأشارت "نوفوستي" - في نبأ لها اليوم الجمعة - إلى أن اليابان ستطبق اعتبارا من 22 ديسمبر الجاري حظرا على تصدير المنتجات إلى العديد من الشركات الروسية العاملة في مجالات مختلفة مثل صناعة الطيران والسيارات والآلات.

يُذكر أن حوالي 494 شركة ومنظمة في روسيا تخضع حاليا لإجراءات حظر التصدير الذي فرضته الحكومة اليابانية.