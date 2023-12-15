الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

"التعاون الإسلامي" تدين استمرار الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وآخرها المجزرة البشعة في مدينة جنين ومخيمها التي أسفرت أمس عن استشهاد 12 فلسطينياً وإصابة آخرين، معتبرة ذلك في سياق الحرب المفتوحة والجرائم المتواصلة التي تقترفها إسرائيل - قوة الاحتلال - ضد الشعب الفلسطيني.

واستنكرت المنظمة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسجد في مخيم جنين وتدنيسه وأداء طقوس تلمودية عبر مكبراته، كامتداد للانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لحرمة الأماكن المقدسة، خصوصاً المسجد الأقصى في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجددت المنظمة مطالبتها للمجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه إلزام إسرائيل - قوة الاحتلال - بوقف عدوانها العسكري الغاشم؛ تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومساءلتها ومحاسبتها على جميع الانتهاكات الخطيرة وجرائم الحرب المتواصلة التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

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