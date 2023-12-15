سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 15-12-2023

استقر سعر الريال السعودى، مقابل الجنيه بالبنوك العاملة فى مصر، اليوم الجمعة 15-12-2023، ليسجل سعره في البنك الأهلى المصرى 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، وبلغ سعره بالبنك المركزى المصرى عند 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، وجاء ذلك نظرًا للعطلة الرسمية بالبنوك الجمعة والسبت.

سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

8.21 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

8.20 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

8.18 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

8.23 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

8.18 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأوروبية والآسيوية مقابل الجنيه بالبنوك:

سجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري 33.43 للشراء، و33.74 جنيه للبيع، فيما وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 38.78 جنيه للشراء، 39.25 جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 35.21 جنيه للشراء، 35.59 جنيه للبيع.

و بلغت أسعار صرف الدولار الكندي 22.74 جنيه للشراء، و22.97 جنيه للبيع، والكرون الدنماركي 4.48 جنيه للشراء، و4.52 جنيه للبيع، والكرون السويدي 2.97 جنيه للشراء، 3.01 جنيه للبيع.

جاءت أسعار العملات الآسيوية مقابل الجنيه على النحو الآتي: إذ سجلت أسعار صرف الـ100 ين الياباني نحو 21.52 للشراء، 21.88 جنيه للبيع، واليوان الصيني عند 4.30 جنيه للشراء، 4.32 جنيه للبيع.