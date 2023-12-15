سعر الريال القطري اليوم الجمعة 15-12-2023

ننشر سعر الريال القطرى اليوم الجمعة 15-12-2023، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، والذي سجل فى البنك الأهلي المصري سعر 7.80 جنيه للشراء، و8.46 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 7.87 جنيه للشراء، و8.48 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزي

8.45 جنيه للشراء.

8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

7.80 جنيه للشراء.

8.46 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

8.02 جنيه للشراء.

8.47 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

7.87 جنيه للشراء.

8.48 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

7.89 جنيه للشراء.

8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى الأهلي

8.45 جنيه للشراء.

8.48 جنيه للبيع.

العملات الأوروبية والآسيوية

سجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري 33.43 للشراء، و33.74 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 38.78 جنيه للشراء، 39.25 جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 35.21 جنيه للشراء، 35.59 جنيه للبيع.

بلغت أسعار صرف الدولار الكندي 22.74 جنيه للشراء، و22.97 جنيه للبيع، والكرون الدنماركي 4.48 جنيه للشراء، و4.52 جنيه للبيع، والكرون السويدي 2.97 جنيه للشراء، 3.01 جنيه للبيع.

جاءت أسعار العملات الآسيوية على النحو الآتي: إذ سجلت أسعار صرف الـ100 ين الياباني نحو 21.52 للشراء، 21.88 جنيه للبيع، واليوان الصيني عند 4.30 جنيه للشراء، 4.32 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي:

سجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي في البنك الأهلي المصري، 33.43 جنيه للشراء، 33.74 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 33.24 جنيه للشراء، 33.33 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار اليورو الأوروبي 33.18 جنيه للشراء، 33.40 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار اليورو في المصرف المتحد، عند 33.01 جنيه للشراء، 33.36 جنيه للبيع.

حققَّتْ أسعار اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولي cib، عند مستوى 33.18 جنيه للشراء، 33.42 جنيه للبيع، وبلغت أسعار اليورو في بنك مصر، سعر 33.07 جنيه للشراء، و 33.30 جنيه للبيع.

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذْ سجلت أسعار اليورو مقابل الجنيه نحو 33.20 جنيه للشراء، و 33.32 جنيه للبيع.