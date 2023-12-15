"العمل" تطرح وظائف جديدة بمرتبات مجزية.. تفاصيل

استكمالًا لجهودها في الحد من البطالة، وتوفير فرص عمل بمرتبات مجزية للشباب، تعلن وزارة العمل، عن توفير 4082 وظيفة جديدة، في 14 محافظة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريًا، بالإضافة للتأمين الصحي والاجتماعي، وذلك في 35 شركة قطاع خاص.

ويستمر التقديم على الوظائف الجديدة طوال شهري ديسمبر 2023 ويناير 2024، من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو الموقع الرسمي لوزارة العمل.

وتتوفر فرص العمل الجديدة في 14 محافظة، هي:- القاهرة، والجيزة، وأسيوط، ودمياط، وبورسعيد، والأسكندرية، والغربية، والقليوبية، والدقهلية، والمنيا، والوادي الجديد، والإسماعيلية، والشرقية، والبحيرة.

وفرص العمل المتوفرة هي:- مدرسين جميع التخصصات، ومدير فرع، واخصائيين تمويل، ومسئول موارد بشرية، ومحاسبين، ومندوبين مبيعات وتوصيل، ومهندسين كهرباء وإنتاج وميكانيكا، ومراقبين جودة، وعمال خدمات بترولية، وكيميائيين، ومدخل بيانات، ومراسل بنوك، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وسائقين، ووسطاء تأمين، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى .

ويناشد حسن شحاتة وزير العمل، شباب مصر، بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، وإقامة المشروعات الصغيرة، والاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني، وكذلك التقديم في الوظائف التي تعلن عنها وزارة العمل من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.

وأكدت وزارة العمل من خلال تقرير، انخفاض معدل البطالة من 13.3% خلال عام 2014 إلى7% خلال عام 2023، نتيجة المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس، ومدينة العلمين، وغيرها من المنشآت الصناعية.

ونجحت الوزارة في توفير أكثر من 7 ملايين فرصة عمل في الداخل والخارج منها تشغيل 3,418,970 عامل في الداخل، و3,848,140 عامل في الخارج.