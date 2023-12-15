كان بيدفي.. وفاة عامل زراعي في حريق إندلع بمنزل بطما

توفي عامل زراعي في بداية العقد الثالث من العمر يقيم بناحية القرية بالدوير دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج لقي مصرعه أثناء قيامه بإشعال النيران للتدفئة بحوش ملحق بمنزلهم تطاير الشرر وأمسكت النيران بملابسه ما أدى إلى تفحمه بالكامل وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طما من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمنزل ومتوفـى بناحية القرية بالدوير / دائرة المركز .



انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين وجود جثة "إسماعيل . س . م . ح" 22 سنة عامل زراعي ومقيم بذات الناحية متفحمة بالكامل مسجاة على الأرض بحوش ملحق بالمنزل المكون من غرفتين مشيدتين بالبلوك الأبيض ومسقوفتين بالبوص والخشب والكائن بالمنطقة الجبلية التي تبعد عن القرية بحوالي 5 كيلو والذي يقطنه المتوفـي وزوجة شقيقه "محمد . س . م . ح" 37 سنة يعمل بدولة السعودية "سونيا . ا . ع . م" 35 سنة ربة منزل وأبنائها .

وبسؤال الأخيرة قررت بأنه أثناء جلوس المتوفـى علي أريكة خشبية بحوش المنزل وإشعاله النيران للتدفئة تطاير منها شرر علي غفله منه فأمسكت النيران بملابسه مما أدي لوفاته ولم تتهم أحد بالتسبب فـي ذلك .





تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنبة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق .