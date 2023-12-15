الولايات المتحدة ترحب بقرار توسيع عضوية الاتحاد الأوروبي

رحبت الولايات المتحدة بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن توسيع عضويته، باعتبارها تأكيدًا قويًا على المستقبل الأوروبي لمرشحي الاتحاد الأوروبي والمرشحين المحتملين.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن قرارات فتح مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا ومولدوفا، ومنح جورجيا وضع المرشح للاتحاد الأوروبي، وفتح مفاوضات الانضمام مع البوسنة والهرسك، بمجرد استيفائها للمعايير اللازمة، توفر الأمل والحافز لهذه البلدان وشعوبها لمواصلة الإصلاحات اللازمة لتعزيز طموحاتهم في الاتحاد الأوروبي.

واعتبرت الخارجية الأمريكية هذه الخطوة بأنها لحظة تاريخية بالنسبة لأوروبا وللشراكة عبر الأطلسي.

وبحسب البيان، تواصل الولايات المتحدة دعمها القوي لعملية توسيع الاتحاد الأوروبي.

وأعربت الولايات المتحدة عن تطلعها إلى دعم البلدان المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والدول المرشحة المحتملة، بينما تواصل الإصلاحات الحاسمة على الطريق إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

وشجعت واشنطن، بحسب بيان الخارجية الأمريكية، البلدان المرشحة للانضمام على اغتنام الزخم لتحقيق إمكاناتهم الديمقراطية والاقتصادية الكاملة، وتأمين مستقبلهم في أوروبا، في مثل هذه اللحظة المحورية بالنسبة لمجتمع عبر الأطلسي.