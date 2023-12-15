الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا: تسجيل 110 اشتباكات مع القوات الروسية خلال الساعات الـ 24 الماضية

القوات المسلحة الأوكرانية
القوات المسلحة الأوكرانية

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، تسجيل 110 اشتباكات بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية في عدة مناطق، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت هيئة الأركان في بيان، حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية نفذت هجمات على أراضي أوكرانية، خلال الليلة الماضية.

وأشارت إلى أن القوات الروسية شنت 50 غارة جوية ونفذت 56 ضربة باستخدام أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق وأربعة ضربات صاروخية، على مواقع جنود أوكرانيين ومنشآت مدنية.

وأوضحت الهيئة أن قوات المدفعية الأوكرانية استهدفت مواقع ارتكاز قوات روسية ومعدات عسكرية تابعة للجيش الروسي.

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