الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 343 ألفا و890 جنديًا

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 343 ألفا و890 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أن روسيا خسرت خلال هذه الفترة أيضا 5 آلاف و706 دبابات و10 آلاف و654 من المركبات المدرعة و8 آلاف و99 من النظم المدفعية و912 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق.

وأضافت الهيئة أن روسيا خسرت أيضا 605 من أنظمة الدفاع الجوي و324 طائرة مقاتلة و324 مروحية و22 سفينة حربية، فضلا عن 10 آلاف و699 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 1189 من المعدات الخاصة و6 آلاف و226 طائرة مسيرة وإسقاط 1608 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".

 

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