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الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الطيران المدني يبحث مع سفير مالطا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني وسفير مالطا

التقى اليوم الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بالسفير روبرتو بيس، سفير جمهورية مالطا لدي القاهرة  لبحث أوجه التعاون المشترك فى مجال النقل الجوى وذلك بحضور عدد من قيادات وزاره الطيران المدنى. 

وفى بداية اللقاء ، رحب  وزير الطيران المدني بسفير  مالطا والوفد المرافق له ، مؤكدا على قوة وتميز العلاقات الثنائيه التى تربط البلدين الشقيقين فى كافه المجالات وبخاصه فى مجال النقل الجوى.

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أنشطة الطيران المدني

هذا وقد تناول اللقاء عدد من الموضوعات الهامة والمُتعلقة بمختلف أنشطة الطيران المدني، كما تم استعراض الجهود الثنائية المبذولة من الجانبين  لتعزيز  سبل التعاون البناء بما يحقق توافق الطرفان علي العمل المشترك في كافة المجالات لاسيما في مجال التدريب وتبادل الخبرات ودفع آليات تنميه الحركة الجوية والسياحية من خلال استئناف رحلات جوية مباشرة بين مصر ومالطا بما يحقق مصالحهما ويعزز من حجم التبادل التجاري والاقتصادي فيما بينهما.

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ومن جانبه، أعرب السفير روبرتو بيس، سفير جمهورية مالطا عن سعادته بهذه الزيارة مؤكدًا على عمق علاقات التعاون المتميزة بين البلدين، مشيرًا إلى تطلع بلاده لدعم أطر التعاون الثنائي على كافة المستويات وبخاصة في مجال الطيران المدنى وتعزيز سبل الإستفادة من الخبرة المصرية؛ خاصة في ضوء رؤى الحكومة المصرية ، مشيدًا بالطفرة التنموية التي تشهدها الدولة المصرية على كافة الأصعدة لاسيما في مجال الطيران المدني.

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