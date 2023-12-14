باريس سان جيرمان يفلت من لعنة ميسي في دوري أبطال أوروبا

نجا فريق باريس سان جيرمان من لعنة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في دوري أبطال أوروبا والتي أصابت فريقه السابق برشلونة حينما قرر خوض تجربة احترافية جديدة بحديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية.

لعنة ميسي كانت قد أصابت برشلونة في آخر نسختين حيث لم ينجح خلالها البلوجرانا في تخطي دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا وكان يخرج من الباب الخلفي في سابقة تاريخية لعملاق إسبانيا.

تعثر برشلونة في دوري أبطال أوروبا تزامن مع رحيل ليونيل ميسي عن كامب نو، ما جعل البعض يصفها بلعنة ميسي وكادت أن تضرب باريس سان جيرمان إلا أنه أفلت في اللحظات الأخيرة، لاسيما وأن النجم الفرنسي رحل عن عملاق فرنسا في الصيف الماضي إلى الدوري الأمريكي.

وكان باريس سان جيرمان قاب قوسين أو أدنى من الإصابة بلعنة ميسي والخروج من دور المجموعات لكنه نجا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بعد التعادل مع بوروسيا دورتموند، ليخطف البطاقة الثانية المؤهلة لدور ثمن النهائي الإقصائي من ميلان بفارق الأهداف بعد التساوي في عدد النقاط.

وكان من الممكن أن يواجه باريس سان جيرمان نفس مصير برشلونة ويتحول للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي، حال خسارة ميلان من نيوكاسل الإنجليزي في الجولة الأخيرة، إذ كان سيخطف الأخير بطاقة التأهل ويرافق بوروسيا دورتموند للأدوار الإقصائية.

جاء تأهل باريس سان جيرمان من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، كالمفاجأة للجميع كونه أحد الفرق المرشحة للتتويج باللقب في السنوات الأخيرة بفضل زخم النجوم التي يمتلكها بين صفوفه لكنه لا يزال يعانده.

وتأهل باريس سان جيرمان كوصيف مجموعته برصيد 8 نقاط بالتساوي مع ميلان صاحب المركز الثالث، في حين حسم بوروسيا دورتموند الألماني الصدارة بفارق 3 نقاط عنهما.

وتنتظر باريس سان جيرمان مواجهة من العيار الثقيل في ثمن النهائي حيث سيواجه أحد الفرق صاحبة الصدارة في المجموعات وهم بايرن ميونخ، وريال مدريد، ومانشستر سيتي، وبرشلونة، وأرسنال، وأتلتيكو مدريد، وريال سوسييداد.