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الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

عاجل.. جماعة الحوثي تعلن مسؤليتها عن استهداف سفينة ميرسيك جبرلاتر

الحوثيين تستهدف سفينة
الحوثيين تستهدف سفينة

أعلنت جماعة الحوثي، مسؤليتها عن استهداف حاويات ميرسيك جبرلاتر، التي كانت متجهة إلى الكيان الإسرائيلي، بطائرة مسيرة.

ونشرت جماعة الحوثي عبر حسابها بيان قالت فيه :"بسم الله الرحمن الرحيم، انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة واستجابةً لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العظيم وأبناء أمتنا".

وأضافت في البيان :"نفذت القوات البحرية بعون الله تعالى عملية عسكرية ضد سفينة حاويات "ميرسيك جبرلاتر" كانت متجهة إلى الكيان الإسرائيلي وقد تم استهدافها بطائرة مسيرة وكانت الإصابة مباشرة".

وأوضحت جماعة الحوثي، أن عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية، وقد نجحت في منع مرور عدة سفن كانت متجهة للكيان الإسرائيلي خلال ٤٨ ساعة الماضية.

وأكدت جماعة الحوثي، على استمرارها في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء.
 

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