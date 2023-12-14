ليفربول يخسر من سانت جيلواز في ختام مجموعات الدوري الأوروبي

خسر فريق ليفربول من نظيره سانت جيلواز بهدفين لهدف، مساء اليوم الخميس، في ختام دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

سجل محمد الأمين عمورة وكاميرون بويرتاس هدفي سانت جيلواز بينما سجل جاريل كوانساه هدف ليفربول.

ولم تؤثر خسارة ليفربول على موقفه من التأهل للدور المقبل بالدوري الأوروبي حيث لا يزال يحتفظ بصدارة مجموعته برصيد 12 نقطة ويليه تولوز الفرنسي بفارق نقطة.

تشكيل ليفربول أمام سانت جيلواز

في حراسة المرمى:كيفين كيليهر

في خط الدفاع: واتارو إندو، إبراهيما كوناتي، كورتيس جونز، كودي جاكبو

في خط الوسط: هارفي إليوت، تشامبرز، جوردون، بن دوك

في الهجوم: جاريل كوانساه، برادلي.

ويغيب النجم الدولي المصري محمد صلاح عن قائمة ليفربول لمباراة سانت جيلواز بقرار من كلوب لإراحته.