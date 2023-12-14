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الخميس 14 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مصطفى بكري: الحكومة الجديدة ستتحمل هموم المواطن

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الحكومة الحالية قد تتقدم باستقالتها عقب حلف اليمين للرئيس المصري المنتخب، مشيرا إلى أنه حال تغيير الحكومة فرئيس الحكومة الجديد شخصية ثقيلة لديها قدرة كبيرة من الكفاءة، كما أنه يحظى بالثقة الكبيرة.

تغيير الحكومة الحالية

وأضاف بكري خلال برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفترة المقبلة ستشهد أيضا عملا كبيرا من أجل المواطن المصري.

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وأشار الإعلامي مصطفى بكري، إلى أن الرئيس السيسي، يحمل هموم المواطن المصري، مبينا أن المرحلة الحالية مرحلة تحديات كبيرة، خاصة مع المخطط الإسرائيلي الذي يتم تنفيذه في قطاع غزة واستهداف مصر.

وأوضح الإعلامي مصطفى بكري، أن المنطقة تمر بمنعطف خطير وتحديات جسام، مع الدعم الأمريكي لإسرائيل في حرب غزة، موضحا أن الأيادي الأمريكية ومنهم الرئيس بايدن ملوثة بدماء الفلسطينيين، وشن حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

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