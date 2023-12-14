سجل مواجهات أندية آسيا أمام ممثلي أفريقيا بمونديال الأندية كاملاً

في مواجهة مرتقبة بمونديال الأندية ، يستضيف ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي غد الجمعة ، لحساب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس العالم للأندية.



وتحمل هذه المواجهة الرقم 19 ، في تاريخ المواجهات المباشرة بين أندية آسيا وممثلي أفريقيا بالمحفل العالمي ، وخلال المواجهات السابقة تمكنت فرق آسيا من الفوز خلال 13 مواجهة بينما جاء تفوق أندية القارة السمراء في خمس مباريات فقط.

تاريخ مواجهات أندية القارتين ..

تفوق فرق آسيا ..

وخلال منافسات النسخة الأولى من البطولة ، تعرض فريق الرجاء المغربي للخسارة أمام النصر السعودي برباعية لثلاثة.

بينما جاء الانتصار الثاني لفرق آسيا بفوز اتحاد جدة على الأهلي المصري بطل أفريقيا بهدف من دون رد خلال نسخة 2005.

وفي نسخة عام 2007 ، تفوق فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني على نظيره النجم الساحلي التونسي 4-2 بركلات الترجيح.

وخلال عام 2009 تعرض مازيمبي للهزيمة على يد بوهانج الوكري بثنائية لهدف.

وفي نسخة عام 2011 ، تمكن فريق السد القطري من الفوز بثنائية لهدف على الترجي التونسي.

وبمنافسات بطولة 2013 ، تعرض الأهلي للخسارة أمام نظيره جوانزو إيفرجراند الصيني بهدفين دون رد.

وفي منافسات عام 2015 ، نجح فريق سانفرس هيروشيما الياباني في الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية من دون رد.

وفي منافسات نسخة عام 2016 تمكن فريق كاشيما أنتلرز بطل الدوري الياباني من الفوزة على بطل أفريقيا ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بثنائية من دون رد.

ثم تعرض صن داونز للخسارة في لقاء تحديد الترتيب الخامس برباعية لهدف أمام جونبوك الكوري الجنوبي خلال البطولة ذاتها.

وخلال نسخة عام 2017 ، فاز فريق أوراوا الياباني على الوداد المغربي بثلاثية لهدفين في لقاء تحديد المركز الخامس.

بينما تفوق العين الإماراتي في نسخة عام 2018 على نظيره الترجي التونسي بثلاثية من دون رد .

وخلال بطولة 2019 ، فاز فريق الهلال السعودي على الترجي بهدف من دون رد.

وفي النسخة الأخيرة من البطولة ، فاز فريق الهلال السعودي على الوداد بركلات الترجيح.

تفوق ممثلي أفريقيا ..

وخلال نسخة بطولة عام 2013، تمكن الأهلي من الفوز على هيروشيما الياباني بثنائية لهدف.

وتمكن وفاق سطيف الجزائري من الفوز في مباراة المركز الخامس بنسخة 2014 على نظيره ويسترن سيدني واندررز الأسترالي 5-4 بركلات الترجيح..

وخلال نسخة 2019 فاز فريق الترجي التونسي على نظيره القطري بسداسية لهدفين.

وبنسخة 2020 فاز الأهلي نظيره الدحيل القطري بهدف من دون رد في لقاء ربع النهائي

وخلال نسخة 2021 ، تمكن الأهلي من الانتصار على الهلال السعودي برباعية من دون رد ، في لقاء تحديد المركز الثالث والبرونزية.