«بورسعيد للإنشاد الدينى» تحيى أولى حفلات العيد القومى للمحافظة

قدمت فرقة بورسعيد للإنشاد الدينى عرضا مميزا فى أولى فعاليات البرنامج الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة بورسعيد.

تضمن الحفل الذى أقيم على مسرح قصر ثقافة بورسعيد، مجموعة من الابتهالات، والتواشيح والأناشيد الدينية، قدمها 22 منشداً بمشاركة عدد من العازفين، منها «صل على النبى وتبسم، يا جماله، على باب سيدنا النبى، على أنوار نبينا، وسيدنا النبى»، وذلك بقيادة المنشد محمد سمير مهران.

ويشهد فرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. چيهان الملكي، مجموعة من الفعاليات طوال شهر ديسمبر احتفالا بالعيد القومى للمدينة الباسلة، تتنوع ما بين اللقاءات التثقيفية والأدبية والأنشطة الفنية، بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة أمل عبد الله.

والمعروف أن محافظة بورسعيد، تحتفل بعيدها القومى فى الـ23 ديسمبر من كل عام، وهو التاريخ الذى تم فيه رحيل آخر جندى من العدوان الثلاثى عن أرضها.