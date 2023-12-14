الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

محمود حميدة في افتتاح مهرجان الجونة: أفلامنا شهادة على صمود الروح الإنسانية وأمل في وجه الظلام

محمود حميده
محمود حميده

قال النجم المصري محمود حميدة خلال كلمته بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، و التي حملت معاني إنسانية مؤثرة،  أن هناك مسؤولية نتقاسمها جميعا على أكثر أوقات الانسانية ظلاما، واعتبر أنهم كمبدعين وناقلي حقيقة يمتلكون هذه القدرة، وعليهم واجب لأنهم رواة القصص غير المرئية.

 

وأكد النجم المصري أن من قصص اليأس نستطيع أن نسلط الضوء على جوهر إنسانيتنا في عالم يغض البصر عن الفظائع، وطالب بأن تكون أفلامنا شهادة على صمود الروح الإنسانية، وأملا في وجه الظلام.

 

ورفض محمود حميدة أن يطلب من الجميع الوقوف دقيقة حدادا، مؤكدا أن الحداد كما هو تعبير عن الحزن قد يكون دافع للنسيان، وهو لا يريد أن ينسى هو أو الجميع.

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