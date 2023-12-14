التاريخ يرجح كفة اتحاد جدة أمام الفرق المصرية

يستعد اتحاد جدة السعودي لمواجهة الأهلي المصري، مساء الجمعة، على ملعب الجوهرة المشعة، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وتعد المواجهة المنتظرة هي الثالثة عشرة لاتحاد جدة أمام الفرق المصرية المختلفة، حيث التقى مع الإسماعيلي (4 مرات) والأهلي (4 مرات) وغزل المحلة (مرتين) والزمالك والإنتاج الحربي مرة واحدة.

ويمتلك اتحاد جدة 6 انتصارات على الفرق المصرية، مقابل 3 هزائم والتعادل في مثلهم ويعد الأهلي أكثر الأندية التي تلقت الخسارة من اتحاد جدة بواقع 3 مرات.

وتقابل اتحاد جدة مع الأهلي في كأس العالم للأندية نسخة 2005 في اليابان وحسمها الفريق السعودي بهدف سجله محمد نور.

وكان اتحاد جدة بدأ مشواره في مونديال الأندية بثلاثية نظيفة أمام أوكلاند سيتي النيوزلندي في الدور التمهيدي.

وينتظر فلومينينسي البرازيلي الفائز من اتحاد جدة والأهلي لملاقاته في نصف نهائي كأس العالم للأندية.