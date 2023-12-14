الدوري الأوروبي.. ليفربول يتأخر أمام سانت جيلواز في الشوط الأول

انتهت مجريات الشوط الاول بين ليفربول ونظيره سانت جيلواز بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التى تجمع بينهما حاليًا ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي، في بلجيكا ملعب الفريق الأخير.

تقدم سانت جيلواز بالهدف الأول في الدقيقة 32 عن طريق اللاعب محمد عمورة، وتعادل ليفربول في الدقيقة 40 عن طريق اللاعب جاريل كونساه.

واضاف جيلواز الهدف الثاني عن طريق اللاعب كاميرون بويرتاس في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول.

تشكيل ليفربول أمام سانت جيلواز

في حراسة المرمى:كيفين كيليهر

في خط الدفاع: واتارو إندو، إبراهيما كوناتي، كورتيس جونز، كودي جاكبو

في خط الوسط: هارفي إليوت، تشامبرز، جوردون، بن دوك

في الهجوم: جاريل كوانساه، برادلي.

ويغيب النجم الدولي المصري محمد صلاح عن قائمة ليفربول لمباراة سانت جيلواز بقرار من كلوب لإراحته.

ويتواجد ليفربول في صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، وضمن تأهله، بينما تتبقى البطاقة الأخيرة بين تولوز وسانت جيلواز، حيث إن النادي الفرنسي ينتظر هدية من الريدز بالفوز على الفريق البلجيكي، بشرط انتصار تولوز على لاسك في المباراة الأخرى.