شعبة الخضار والفاكهة: لدينا اكتفاء وارتفاع الأسعار جشع تجار

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، إن أزمة ارتفاع سعر البصل هذا العام جاءت بعد تقليل المساحات المزروعة بالبصل، إضافة إلى زيادة حجم تصدير البصل، وتدخل الحكومة بشكل متأخر في منع التصدير، بعد خروج كميات كبيرة من البصل، ما أدى إلى نقص المعروض بالسوق.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أنه أكثر من جهة حذرت من تصدير البصل هذا العام، وطالب عددا كبيرا من الخبراء وقف التصدير، لكن جاءت استجابة الحكومة متأخرة، ما أدى إلى نقص المعروض بالسوق من البصل، متابعًا: "التقينا مع وزير الزراعة ومسئولين في التموين وحذرنا من التصدير من شهر أبريل الماضي".



وتابع: "معندناش ندرة في أي منتج زراعي على مستوى الجمهورية، وجشع التجار هو سبب من أسباب ارتفاع الأسعار، وحل المشكلة يأتي من عرض كميات كبيرة من المنتجات الزراعية بالسوق".



وحول موعد انخفاض سعر البصل، قال: "الموسم الكبير لحصاد البصل في شهر 3، وأتوقع انخفاض السعر في السوق في منتصف مارس وأول أبريل".