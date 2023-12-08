الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

البرتقال بـ 4.5.. أسعار الفاكهة اليوم الجمعة بسوق العبور

الفاكهة
الفاكهة

تشهد أسعار الفاكهة اليوم الجمعة، استقرارًا ملحوظًا في سوق العبور، إذ تتراوح أسعار البرتقال من 4.5 لـ 7.5، والجوافة من 7 لـ 15 جنيهًا.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الفاكهة، اليوم الجمعة بسوق العبور.

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة

كيلو البرتقال البلدي: من 4.5 لـ 6.5 جنيه.

كيلو البرتقال السكري: من 4 لـ 7 جنيهات.

كيلو البرتقال بسرة: من 5.5 لـ 7.5 جنيه.

كيلو الليمون البلدي: من 6 لـ 9 جنيهات.

كيلو العنب المستورد (أصفر، أسود):- 35 جنيهًا.

كيلو عنب رومي أحمر: من 12 لـ 15 جنيهًا.

كيلو تفاح سوري لبناني: من 18 لـ 28 جنيهًا.

كيلو بلح رملي: من 11 لـ 15 جنيهًا.

كيلو بلح سيوي: من 35 لـ 45 جنيهًا.

كيلو تين برشومي: من 7 لـ 11 جنيهًا.

كيلو كنتالوب: من 8 لـ 10 جنيهات.

كيلو جوافة: من 7 لـ 15 جنيها.

كيلو رمان:- من 12 لـ 24 جنيهًا.

كيلو خوخ مستورد: 40 جنيهًا.

كيلو كمثرى مستورد: 35 جنيهًا.

كيلو كاكا: من 12 لـ 22 جنيهًا.

أناناس: 50 جنيهًا.

كيلو دوم: 13 جنيهًا.

كيلو حرنكش: من 23 لـ 27 جنيهًا.

كيلو كيوي: 21 جنيهًا.

كيلو أفوكادو: 60 لـ 90 جنيهًا.

كيلو موز مستورد: من 20 لـ 40 جنيهًا.

 

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