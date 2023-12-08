البرتقال بـ 4.5.. أسعار الفاكهة اليوم الجمعة بسوق العبور

تشهد أسعار الفاكهة اليوم الجمعة، استقرارًا ملحوظًا في سوق العبور، إذ تتراوح أسعار البرتقال من 4.5 لـ 7.5، والجوافة من 7 لـ 15 جنيهًا.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الفاكهة، اليوم الجمعة بسوق العبور.

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة

كيلو البرتقال البلدي: من 4.5 لـ 6.5 جنيه.

كيلو البرتقال السكري: من 4 لـ 7 جنيهات.

كيلو البرتقال بسرة: من 5.5 لـ 7.5 جنيه.

كيلو الليمون البلدي: من 6 لـ 9 جنيهات.

كيلو العنب المستورد (أصفر، أسود):- 35 جنيهًا.

كيلو عنب رومي أحمر: من 12 لـ 15 جنيهًا.

كيلو تفاح سوري لبناني: من 18 لـ 28 جنيهًا.

كيلو بلح رملي: من 11 لـ 15 جنيهًا.

كيلو بلح سيوي: من 35 لـ 45 جنيهًا.

كيلو تين برشومي: من 7 لـ 11 جنيهًا.

كيلو كنتالوب: من 8 لـ 10 جنيهات.

كيلو جوافة: من 7 لـ 15 جنيها.

كيلو رمان:- من 12 لـ 24 جنيهًا.

كيلو خوخ مستورد: 40 جنيهًا.

كيلو كمثرى مستورد: 35 جنيهًا.

كيلو كاكا: من 12 لـ 22 جنيهًا.

أناناس: 50 جنيهًا.

كيلو دوم: 13 جنيهًا.

كيلو حرنكش: من 23 لـ 27 جنيهًا.

كيلو كيوي: 21 جنيهًا.

كيلو أفوكادو: 60 لـ 90 جنيهًا.

كيلو موز مستورد: من 20 لـ 40 جنيهًا.