البرتقال بـ 4.5.. أسعار الفاكهة اليوم الجمعة بسوق العبور
تشهد أسعار الفاكهة اليوم الجمعة، استقرارًا ملحوظًا في سوق العبور، إذ تتراوح أسعار البرتقال من 4.5 لـ 7.5، والجوافة من 7 لـ 15 جنيهًا.
وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الفاكهة، اليوم الجمعة بسوق العبور.
أسعار الفاكهة اليوم الجمعة
كيلو البرتقال البلدي: من 4.5 لـ 6.5 جنيه.
كيلو البرتقال السكري: من 4 لـ 7 جنيهات.
كيلو البرتقال بسرة: من 5.5 لـ 7.5 جنيه.
كيلو الليمون البلدي: من 6 لـ 9 جنيهات.
كيلو العنب المستورد (أصفر، أسود):- 35 جنيهًا.
كيلو عنب رومي أحمر: من 12 لـ 15 جنيهًا.
كيلو تفاح سوري لبناني: من 18 لـ 28 جنيهًا.
كيلو بلح رملي: من 11 لـ 15 جنيهًا.
كيلو بلح سيوي: من 35 لـ 45 جنيهًا.
كيلو تين برشومي: من 7 لـ 11 جنيهًا.
كيلو كنتالوب: من 8 لـ 10 جنيهات.
كيلو جوافة: من 7 لـ 15 جنيها.
كيلو رمان:- من 12 لـ 24 جنيهًا.
كيلو خوخ مستورد: 40 جنيهًا.
كيلو كمثرى مستورد: 35 جنيهًا.
كيلو كاكا: من 12 لـ 22 جنيهًا.
أناناس: 50 جنيهًا.
كيلو دوم: 13 جنيهًا.
كيلو حرنكش: من 23 لـ 27 جنيهًا.
كيلو كيوي: 21 جنيهًا.
كيلو أفوكادو: 60 لـ 90 جنيهًا.
كيلو موز مستورد: من 20 لـ 40 جنيهًا.