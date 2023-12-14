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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بلدية المحلة يفرض التعادل على بيراميدز في الشوط الأول

بيراميدز
بيراميدز

فرض فريق بلدية المحلة نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله على بيراميدز بعد انتهاء الشوط الأول من المواجهة الجارية بينهما الآن على ملعب ستاد الدفاع الجوي لحساب منافسات الجولة التاسعة للدوري.
 

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تقدم فريق بيراميدز بالهدف الأول عبر لاعبه فيستون كالالا عند الدقيقة 22 ، قبل أن يدرك البلدية التعادل عبر لاعبه حسام أشرف في الدقيقة  32.

وخاض فريق بيراميدز اللقاء بتشكيل ضم كل من ..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي 
خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - محمد الشيبي 
خط الوسط: عبد الله السعيد - مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي 
خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - أحمد فتحي - أسامة جلال - كريم حافظ - يوسف أسامة - سيف جعفر - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - دودو الجباس

بينما جاء تشكيل بلدية المحلة على النحو التالي :

حراسة المرمى: أحمد حسين.".
خط الدفاع: السيد عوض - محمد صابر - أحمد رضا - هشام حافظ.
خط الوسط: أحمد كهربا - ابراهيم شتا - إسلام مرزوق - محمد أميسي - فيبو حكيم.
خط الهجوم: حسام أشرف.

وتواجد على دكة البدلاء: "محمود ماهر - كريم أشرف - محمد أشرف - عيد الناصر دي ماريا - حسام حسن - محمد عادل امو - وزضم - ماجد هاني - مؤمن أحمد.

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