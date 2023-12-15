إزالة 195حالة تعدي على خطوط مياه الشرب بالفيوم

أعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم عن تمكن الإدارة العامة للفاقد والمياه الغير محاسب عليها من ضبط وإزالة ١٩٥ حالة تعدي على شبكات مياه الشرب خلال أكتوبر ونوفمبر ٢٠٢٣ داخل مناطق DMZ 3 بقرى ( بني صالح -المندرة -سنرو ) ومناطق DMZ 4 بقرى ( العجميين - طبهار - الناصرية )وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات .

كان رئيس مجلس الادارة قد امر بتكثيف حملات التفتيش لضبط وإزالة جميع التعديات على شبكات مياه الشرب وتقليل الفاقد الفيزيائي بهدف الحفاظ على كل قطرة ماء من الاهدار وضمان استدامة وتجويد خدمات مياه الشرب .

واضاف" النجار" أنه تم الكشف عن ١٢٨ حالة فاقد فيزيائي ما بين تسريبات بالقوائم المنزلية وتسريبات بخطوط مياه الشرب الرئيسية والفرعية بواسطة أجهزة الكشف عن التسريبات وتم توجيه الإدارات المعنية بسرعة إصلاح جميع التسريبات .

وأكد أن الشركة تسعى بشكل دائم للتوسع في إنشاء مناطق DMZ لمراقبة مياه الشرب بجميع أرجاء المحافظة لتقليل الفاقد الفيزيائي والحد من حالات التعديات على شبكات مياه الشرب.

واوضح أن تلك الممارسات التي يتبعها بعض المواطنين في التعديات على شبكات مياه الشرب من شأنها أن تتسبب في إهدار كميات كبيرة من مياه الشرب وإهدار لأموال الدولة التي تضخها في مشروعات قطاع إنتاج مياه الشرب وتعطيل برامج وخطط التنمية.

تحليل عينات المياة…

وفى وقت سابق صرح المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم عن قيام قطاع المعامل بالشركة بسحب وتحليل ٣٣٨٧٢ عينة مياه شرب وصرف صحي وصناعي خلال نوفمبر ٢٠٢٣على النحو التالى :

- ٣٣٣٤٦عينة من المحطات الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات مياه الشرب والإدارة العامة للمعمل المركزى لمياه الشرب والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة .

- ٤٧٦ عينة من دخول وخروج ومراحل معالجة محطات الصرف الصحى عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات الصرف الصحي والإدارة العامة للمعمل المركزي للصرف الصحي .

4

55555

444444

4444444

444444444