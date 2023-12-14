مستشفيات جامعة أسيوط تطلق ورشة عمل حول إدمان الألعاب الإلكترونية والإنترنت

نظمت وحدة الإدمان بقسم الأمراض العصبية والنفسية بمستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب، ورشة عمل حول: إدمان الألعاب الإلكترونية وإدمان الإنترنت، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبد الباسط خلاف مدير المستشفى، والدكتور خالد أحمد البيه رئيس قسم الأمراض العصبية والنفسية ورئيس وحدة الطب النفسي، وتحت إشراف الدكتور وجيه عبد الناصر أستاذ الأمراض العصبية والنفسية ومقرر الورشة.

هدفت الورشة إلى الوقوف على المخاطر الناتجة عن إدمان الألعاب الإلكترونية، وإدمان الإنترنت، وما يسببه من اضطرابات نفسية واضطراب في الصحة العقلية، وما يسببه من زيادة في حالات القلق، وتم الإشارة إلى تأثيره على التحصيل الدراسي، وقدمت الورشة أفضل الطرق لعلاج هذه الظاهرة.

حاضرت في الورشة الدكتورة Tetiana Zinchenko رئيس الجمعية العالمية لإدمان الألعاب الإلكترونية، والدكتورة Olga Andreva أخصائي نفسي بالجمعية العالمية لإدمان الألعاب الإلكترونية، والسيد Stanislav أخصائي بالجمعية العالمية لإدمان الألعاب الإلكترونية.

جانب من الفعالية

جانب من الفعالية

جانب من الفعالية