كأس العالم للأندية 2025.. تغييرات فنية بالجملة وحضور معتاد للأهلي

اوروبا تمتلك اليد العليا

تعد بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تحمل رقم 20 نسختها الحالية وقبل الأخيرة بالنظام ذاته، على أن يقام المونديال بعد المقبل لعام 2025 بالنظام الحديث، بمشاركة 32 فريقًا على غرار بطولة كأس العالم 2022، وتستعرض بوابة الوفد في السطور التالية البطولة المونديالية بنظاميها القديم والحديث.

بطولة كأس العالم للأندية بالنظام القديم

تقام بطولة كأس العالم للأندية كل سنة، بمشاركة 7 أندية مقسمين كالتالي:

بطل دوري أبطال أوروبا

بطل كوبا ليبرتادوريس

بطل دوري أبطال أسيا

بطل دوري أبطال أفريقيا

بطل دوري أبطال الكونكاكاف

بطل دوري أبطال أوقيانوسيا

بطل الدوري في البلد المستضيفة لبطولة كأس العالم للأندية

وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب كالتالي:

الدور الأول (الدور الفاصل)

المباراة رقم 1: بطل دوري أبطال أوقيانوسيا vs بطل دوري الدولة المستضيفة

الدور الثاني (دور ربع النهائي)

المباراة رقم 2: بطل دوري أبطال آسيا vs بطل دوري أبطال الكونكاكاف

المباراة رقم 3: بطل دوري أبطال أفريقيا vs الفائز في الدور الأول (الدور الفاصل)

الدور الثالث (دور نصف النهائي)

يتم تحديد المواجهات في هذا الدور عن طريق القرعة

المباراة رقم 4: بطل كوبا ليبرتادوريس vs الفائز من إحدى مباراتي الدور الثاني (دور ربع النهائي)

المباراة رقم 5: بطل دوري أبطال أوروبا vs الفائز من مواجهاتي الدور الثاني (دور ربع النهائي)

الدور الرابع (النهائي)

الفائز من المباراة رقم 4 vs الفائز من المباراة رقم 5

وجاءت قائمة الجوائز المالية في مونديال الأندية 2023 كالتالي:

البطل: 5 ملايين دولار

الوصيف: 4 ملايين دولار

المركز الثالث: 2.5 مليون دولار

المركز الرابع: 2 مليون دولار

المركز الخامس: 1.5 مليون دولار

المركز السادس: مليون دولار

المركز السابع: 500 ألف دولار

النظام الحديث

وقد أعلنت الـ "FIFA"، عن زيادة عدد الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية إلى 32 فريقًا، وقد مُنحت الولايات المتحدة حق استضافة النسخة رقم 22، وهي أول نسخة مونديالية موسّعة، والتي سوف تقام في 2025، على أن تقام البطولة كل 4 سنوات.

ويضم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "UEFA"، النصيب الأكبر من المقاعد بالبطولة، حيث حصل على 12 مقعداً من المقاعد المشاركة في كأس العالم للأندية، بينما حصل اتحاد أمريكا الجنوبية على 6 مقاعد، وحصل كلاً من الاتحاد الآسيوي، والاتحاد الأفريقي، وامريكا الشمالية على 4 مقاعد لكلًا منهما، ومقعد واحد من اتحاد أوقيانوسيا، بالإضافة إلى بطل الدوري في البلد المستضيفة لبطولة كأس العالم للأندية.

كيفية التأهل لكأس العالم للأندية

القارات التي لها أكثر من 4 مقاعد مثل أوروبا وأمريكا الجنوبية، سوف يتأهل الفرق الفائزة بدوري أبطال أوروبا والكوبا ليبرتادوريس بين عامي 2021 و2024، ووفقًا لتقارير صحفية سيتم تحديد المقاعد المتبقية، حسب تصنيف الأندية في الفترة ما بين عامي 2021 و2025، وفقًا للاتحاد القاري لكلاً منهما.

أما القارات التي لها 4 مقاعد مثل أسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية، تتأهل الفرق الفائزة بدوري أبطال أسيا ودوري أبطال أفريقيا ودوري أبطال الكونكاكاف بين عامي 2021 و2024.

أما بنسبة لقارة أوقيانوسيا سيتأهل النادي صاحب المركز الأول، عن طريق تصنيف الأندية في الفترة من 2021 إلى 2024، بالإضافة لبطل الدوري في البلد المستضيفة للبطولة.

ووفقا للوائح بطولة كأس العالم للأندية، لا يسمح بمشاركة أكثر من فريقين من نفس الدولة، إلا في حالة حصد 3 فرق مختلفة من نفس الدولة للبطولة القارية في غضون الأربع سنوات، وهذا ما حدث حيث فاز 3 فرق بالكوبا ليبرتادوريس من دولة البرازيل، فسيكون لديها 3 ممثلين في البطولة، ولكن بخلاف ذلك فإن تمثيل البرازيل كان سيكون مقتصرا على فريقين فقط.

أما في حالة تكرار البطل لنسختين، يتم ترشيح نادي آخر وفقاً لتصنيف القاري، وهذا ما حدث في قارة أفريقيا، حين فاز النادي الأهلي بنسختين 2021 و2023، وفي هذه الحالة يتم ترشيح نادي أخر ممثلاً لقارة أفريقيا ولكن وفقاً لتصنيف الأفريقي.

الفرق التي ضمنت التأهل لكأس العالم للأندية

من قارة أوروبا

تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا نسخة (2021)

ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا نسخة (2022)

مانشستر السيتي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا نسخة (2023)

من قارة أمريكا الجنوبية

بالميراس البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس نسخة (2021)

فلامينجو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس نسخة (2022)

فلومينينسي البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس نسخة (2023)

من قارة أسيا

الهلال السعودي بطل دوري أبطال أسيا نسخة (2021)

أوراوا ريدز الياباني بطل دوري أبطال أسيا نسخة (2022)

من قارة أفريقيا

الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا نسخة (2021 - 2023)

الوداد المغربي بطل دوري أبطال أفريقيا نسخة (2022)

من قارة أمريكا الشمالية

مونتيري المكسيكي بطل دوري أبطال الكونكاكاف نسخة (2021)

سياتل ساوندرز الأمريكي بطل دوري أبطال الكونكاكاف نسخة (2022)

كلوب لبون المكسيكي بطل دوري أبطال الكونكاكاف نسخة (2023)