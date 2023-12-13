مواجهة عربية.. الأهلي يسعى لفك العقدة أمام اتحاد جدة

الأهلي واتحاد جدة.. إحصائيات وأرقام قبل اللقاء

لم يتبق سوى أيام قليلة على مباراة الأهلي (المصري) واتحاد جدة (السعودي)، والتي تجمعهما ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، بعد أن تم تأكيد مواجهتهما في ربع نهائي، بعد نجاح اتحاد جدة (السعودي) في التغلب على أوكلاند سيتي (النيوزيلندى) في المباراة الافتتاحية في جدة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة

تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، والتاسعة مساء بتوقيت السعودية، يوم الجمعة المقبل الموافق 15 من ديسمبر 2023، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة

يمكن مشاهدة كل مباريات بطولة كأس العالم للأندية حصريا على شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، والتي فازت بحقوق بث بطولة كأس العالم للأندية، ومن المقرر أن تنقل المباراة على قناة SSC1، والتي كانت نقلت مباراة الافتتاح بين فريقي اتحاد جدة (صاحب الأرض) وأوكلاند سيتي.

تاريخ المواجهات بين الأهلي واتحاد جدة

وقد تقابل الأهلي واتحاد جدة في ثلاث مباريات فقط قبل صدام الجمعة القادمة كالتالي:

المواجهة الأولى كانت في البطولة العربية التي استضافتها المملكة العربية السعودية، هي المرة الأولى التي تقابل فيها القوتان العربيتان في عام 1995، حيث فاز الاتحاد على الأهلي بنتيجة (1-0).

والمواجهة الثانية في كأس السوبر المصري السعودي الذي عقد في عام 2001، شهد فوز الاتحاد للمرة الثانية على الأهلي بنتيجة(3-2).

أما المواجهة الثالثة فكانت في مباراة كأس العالم للأندية التي أقيمة في 2005 باليابان، وفاز الاتحاد على الأهلي (1-0) للمرة الثالثة في تاريخ الفريقين، حيث سجل محمد نور الهدف الوحيد في المباراة.

إنجازات الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية

شارك الأهلي (المصري) في 8 نسخ من كأس العالم للأندية، كثاني أكثر الفرق مشاركة بالبطولة، بعد فريق أوكلاند سيتي الذي شارك في 11 نسخة، ومن المنتظر أن يسجل الأهلي مشاركته التاسعة بلقاء الجمعة المقبل.

خاض الأهلي خلال الـ8 نسخ السابقة 22 مباراة، أستطاع تحقيق الانتصار في 9 مباريات وخسر في 13 مباراة.

بينما تمكن المارد الأحمر من تسجيل 27 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفا.

بينما شارك اتحاد جدة (السعودي) في نسخة وحيدة من كأس العالم للأندية والتي كانت في 2005، وتعد مشاركته في النسخة الحالية هي الثانية عبر تاريخه، ولعب في النسخة الأولى مباراتين انتصر في مباراة وخسر مباراة، وسجل 3 أهداف وتلقت شباكه 3 أهداف.

ويسعى النادي الأهلي لكسر تلك العقدة، والتأهل لنهائي كأس العالم للأندية ومحاولة تحقيق البطولة، والجدير بالذكر أن هذه هي النسخة رقم 20 والأخيرة لبطولة كأس العالم الأندية بنظامها الحالي، على أن تقام المسابقة بشكل جديد في عام 2025 بمشاركة 32 فريقاً وتقام كل 4 أعوام على غرار كأس العالم للمنتخبات.