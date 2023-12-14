"كنت ساذجا".. بوتين يتمنى العودة بالزمن لتصحيح خطأ ارتكبه منذ 23 عامًا

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ندمه الشديد على خطأ ارتكبه منذ 23 عامًا وتحديدًا في عام 2000، مؤكدًا أنه لو أتيحت له الفرصة بالعودة عبر الزمن فإنه سيقدم لنفسه نصيحة مهمة تتعلق بالغرب.

وأضاف بوتين البالغ من العمر 71 سنة، خلال مؤتمره الصحفي السنوي اليوم الخميس،: “كنت سأحذر نفسي من السذاجة ووضع الثقة المفرطة بالغرب، كما سأشجع نفسي وأقول: ”أيها الرفيق أنت تسير على الطريق الصحيح".

وأشار بوتين الذي تولى الحكم لأول مرة عام 1999، ويخطط للترشح العام المقبل، إلى أن الغرب كان الطرف الذي أفسد هذه العلاقات، وحاول دائما دفع روسيا إلى مكان ما في الخلفية متجاهلًا مصالحها الخاصة، مستبعدًا إعادة تطبيع العلاقات مرة أخرى.

وانتقد السياسة الإمبراطورية المطلقة، التي تنتهجها الولايات المتحدة تعيقها نفسها أكثر مما تعيق الدول الأخرى بما فيها روسيا، لماذا؟ لأنه في الوعي العام الأمريكي ينبغي عليهم أن يتصرفوا كإمبراطورية".

وأشار إلى أن رغبة الناتو الجامحة في الاقتراب من حدود روسيا من خلال ضم أوكرانيا إلى الحلف، أدت إلى المآسي الحالية، وتسببت بالأحداث الدموية في دونباس لمدة ثماني سنوات، لقد أجبرونا على اتخاذ هذه الإجراءات".

وأوضح أن روسيا مستعدة لبناء علاقات مع الولايات المتحدة، لأن ذلك أمر مهم وضروري لأهميتها حول العالم، مردفًا: “إذا وافقت السلطات الأمريكية على أمر ما في مكان ما أو تنازلت لطرف ما عن شيء معين، فإن الناخبين ينظرون إلى هذا بالفعل على أنه نوع من الفشل أو الفجوة، لذلك تضطر النخب إلى التصرف بهذه الطريقة عادة”.

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