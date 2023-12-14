عاجل
صفقة تبادل الأسرى.. صلاحية جديدة لرئيس الموساد لمجابهة حماس
الخميس 14 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

"كنت ساذجا".. بوتين يتمنى العودة بالزمن لتصحيح خطأ ارتكبه منذ 23 عامًا

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بويتن

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ندمه الشديد على خطأ ارتكبه منذ 23 عامًا وتحديدًا في عام 2000، مؤكدًا أنه لو أتيحت له الفرصة بالعودة عبر الزمن فإنه سيقدم لنفسه نصيحة مهمة تتعلق بالغرب.  

وأضاف بوتين البالغ من العمر 71 سنة، خلال مؤتمره الصحفي السنوي اليوم الخميس،: “كنت سأحذر نفسي من السذاجة ووضع الثقة المفرطة بالغرب، كما سأشجع نفسي وأقول: ”أيها الرفيق أنت تسير على الطريق الصحيح".

txt

قبل اجتماع المركزي الروسي.. بوتين يكشف عن ارتفاع التضخم لـ 8%

txt

رئيس وزراء المجر يعرب عن استعداده لإجراء محادثات مع بوتين

وأشار بوتين الذي تولى الحكم لأول مرة عام 1999، ويخطط للترشح العام المقبل، إلى أن الغرب كان الطرف الذي أفسد هذه العلاقات، وحاول دائما دفع روسيا إلى مكان ما في الخلفية متجاهلًا مصالحها الخاصة، مستبعدًا إعادة تطبيع العلاقات مرة أخرى.

وانتقد السياسة الإمبراطورية المطلقة، التي تنتهجها الولايات المتحدة تعيقها نفسها أكثر مما تعيق الدول الأخرى بما فيها روسيا، لماذا؟ لأنه في الوعي العام الأمريكي ينبغي عليهم أن يتصرفوا كإمبراطورية".

وأشار إلى أن رغبة الناتو الجامحة في الاقتراب من حدود روسيا من خلال ضم أوكرانيا إلى الحلف، أدت إلى المآسي الحالية، وتسببت بالأحداث الدموية في دونباس لمدة ثماني سنوات، لقد أجبرونا على اتخاذ هذه الإجراءات".

وأوضح أن روسيا مستعدة لبناء علاقات مع الولايات المتحدة، لأن ذلك أمر مهم وضروري لأهميتها حول العالم، مردفًا: “إذا وافقت السلطات الأمريكية على أمر ما في مكان ما أو تنازلت لطرف ما عن شيء معين، فإن الناخبين ينظرون إلى هذا بالفعل على أنه نوع من الفشل أو الفجوة، لذلك تضطر النخب إلى التصرف بهذه الطريقة عادة”.

شاهد الفيديو..

مواد متعلقة

"الكرملين": بوتين سيعلن عن قراره بالترشح للانتخابات الرئاسية عندما يرى ذلك ضروريًا

قديروف يعلن أداءه مناسك العمرة خلال زيارة بوتين إلى السعودية

بوتين في السعودية والإمارات.. محادثات مع الملك سلمان ومحمد بن زايد

4 مقاتلات تحرس بوتين خلال توجه إلى الشرق الأوسط.. شاهد

بوتين ينهي برنامج عمله في الإمارات ويتوجه إلى السعودية

الكرملين: بوتين يبحث غدا مع نظيره الإيراني ملفات التعاون

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على مائدة بوتين ومحمد بن زايد في أبوظبي

أوشاكوف: بوتين يحضر قمتي الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ورابطة الدولة المستقلة 25 و26 ديسمبر
الجريدة الورقية