"التخدير النظيف من التلوث البيئي" يوم علمي بمستشفيات جامعة أسيوط

نظم قسم التخدير والعناية المركزة وعلاج الآلام بمستشفيات جامعة أسيوط يوماً علمياً تحت عنوان "التخدير النظيف من التلوث البيئي" تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور خالد عبدالعزيز مدير مستشفى الجامعي الرئيسي وبإشراف الدكتور عصام مناع رئيس قسم التخدير والعناية المركزة وعلاج الآلام بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس بمختلف الجامعات المصرية

قدمت فعاليات هذا اليوم العلمي عدة ندوات ومحاضرات تناولت موضوع "التخدير النظيف من التلوث البيئي" وأهميته في العملية الجراحية وصحة المرضى. وقد شارك في تقديم هذه الندوات والمحاضرات عدد من الخبراء والاستشاريين في مجال التخدير والعناية المركزة من مختلف الجامعات المصرية.

وجاء اليوم العلمي بحضور كوكبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس من مختلف جامعات مصر منهم الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر والدكتور عبدالمنعم بكر والدكتور يحيي خاطر والدكتور محمد عماد والدكتور محمد حشيش والدكتور ماهر فوزي والدكتور ضياء عبد الحميد والدكتور أحمد السعيد

حيث شهدت مستشفيات جامعة أسيوط محاضرتين علميتين تناولت المحاضرة الأولى؛ التخدير النظيف من التلوث البيئي للدكتور محمد عبد اللطيف أستاذ التخدير والعناية المركزة بالقصر العيني بجامعة القاهرة وناقشت المحاضرة الثانية التخدير ومخاطر المهنه والمسئوليه الطبيه والقانونيه للدكتور ماهر فوزي أستاذ التخدير والعناية المركزة بالقصر العيني بجامعة القاهرة

تطرقت الندوات والمحاضرات إلى مفهوم التخدير النظيف وأساليب وتقنيات التخدير الحديثة التي تساهم في تقليل التلوث البيئي وحماية المرضى وفريق الرعاية الصحية من المخاطر البيئية الناجمة عن عمليات التخدير. كما تم تسليط الضوء على أهمية توعية الفريق الطبي بأفضل الممارسات في التخدير النظيف، وضرورة الاستخدام المناسب للمواد المطهرة والتعقيم الفعال للمعدات والمساعدات الطبية.

وقد جاءت هذه الفعالية العلمية لتؤكد على أهمية مراعاة مبادئ التخدير النظيف في تقديم رعاية آمنة وفعالة للمرضى خلال العمليات الجراحية. كما تعزز دور التوعية والتدريب المستمر للفريق الطبي لتحسين ممارسات التخدير والعناية المركزة.

وفي الختام، قدم الدكتور عصام مناع رئيس قسم التخدير والعناية المركزة وعلاج الآلام شكره وتقديره لجميع الحضور والمشاركين الذين ساهموا في إنجاح هذا اليوم العلمي. وأكد على أهمية استمرار التدريب والتثقيف في مجال التخدير النظيف لتعزيز جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى وعلى هامش اليوم العلمي تم تكريم الدكتور محمد عبداللطيف والدكتور ماهر فوزي وتسليمهم درع القسم

جانب من الفعالية

جانب من الفعالية

جانب من الفعالية

جانب من الفعالية

جانب من الفعالية

جانب من الفعالية

جانب من الفعالية

جانب من الفعالية

جانب من الفعالية

جانب من الفعالية