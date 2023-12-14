لجنة موسعة لتقييم وحدات الغسيل الكلوي الخاصة بقنا

وجه الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، بلجنة موسعة لفحص الأعمال والخدمات المقدمة للمترددين علي وحدات الغسيل الكلوي بالمحافظة وذلك للتأكد من تشغيلها بصورة مناسبة.

وذلك بقيادة الدكتور محمد العديسي مدير إدارة الكلي الصناعي بالمديرية وأعضاء العلاج العلاج الحر والعلاجي والتفتيش المالي والإداري بالمديرية.

حيث تابع الفريق تقديم الخدمات الشاملة بتلك الوحدات بالشكل اللائق والتأكد من من تحسين الخدمة بها ومدي رضاء المنتفعين بالخدمة بتلك المنافذ .

وأضاف بدران أن الجولة الموسعة شملت مركزي قنا ونجع حمادي مع التشديد علي أخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين منها.

وأشار بدران أن الفريق تابع تشغيل أجهزة الغسيل الكلوي بصورة جيدة وإلتزام تلك المراكز بشروط مكافحة العدوي والتطهير وتواجد الفريق الطبي المناوب علي مدار الساعة لتيسير حصول المواطنين علي الرعاية اللازمة لهم.

يأتي هذا في إطار توجيهات معالي الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف الداودي محافظ قنا والسيد الأستاذ الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة بالمرور الدوري علي منافذ تقديم الخدمة الطبية الخاصة والتأكد من تقديمها الخدمة الطبية المرضية للمواطنين.