"التعامل مع الفرص والتحديات بمجال التمريض" ورشة بالمستشفى الجامعي بأسيوط

إدارة التمريض

نظمت إدارة التمريض في المستشفى الجامعي الرئيسي ورشة عمل حول التعامل مع الفرص والتحديات في مجال التمريض باستخدام التحليل الرباعي، برعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور خالد عبد العزيز مدير المستشفى، ونبيلة أحمد مدير عام التمريض، وتحت إشراف دلال طلعت مديرة التمريض في المستشفى الرئيسي.

شهدت الورشة محاضرة للدكتورة أنعام محمد حسن حول التحليل الرباعي وقد تم إعتماد منهج SWOT ANALYSIS كأداة لتعزيز الكفاءة ومواجهة التحديات في مجال التمريض ولتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي تواجه أي منظمة، وتم التطرق أيضًا إلى كيفية وضع خطة سنوية ومحاضرة حول كيفية إعداد جداول التمريض للدكتورة أسماء جمعة.

تهدف الورشة إلى تعزيز قدرات فريق التمريض وتمكينه من التعامل مع التحديات المختلفة التي تواجههم في ممارسة مهامهم. فقد تم إلقاء محاضرة قيمة حول التحليل الرباعي وكيفية استخدامه لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي تواجه فرق التمريض. وتم توضيح أهمية وضع خطة سنوية تستند إلى نتائج هذا التحليل للتحسين المستمر لخدمات التمريض.

وفي إطار التنظيم اليومي لعمل فريق التمريض، قدمت الدكتورة أسماء جمعة محاضرة عن كيفية وضع جداول التمريض. حيث تم توضيح أهمية وجود تنظيم جيد لجداول التمريض لضمان توفر الكوادر اللازمة في الأوقات المناسبة وتقديم الرعاية الصحية الملائمة للمرضى.

تجدر الإشارة أيضًا إلى تكريم صفاء جمال كأفضل مشرفة تمريض خلال الحفل الختامي للورشة. حيث تم تقدير جهودها الكبيرة في تطوير وتحسين عمل فريق التمريض ودورهم في تقديم خدمات طبية ممتازة للمرضى وقامت بتطبيق نظام التحسين المستمر "الكايزن"، كتشجيع لجميع مشرفات التمريض على تحسين العمل

يعكس تنظيم هذه الورشة التزام مستشفيات جامعة أسيوط برفع كفاءة فرق التمريض وتحسين جودة وسلامة الرعاية الصحية المقدمة، ومن المتوقع أن تساهم المعرفة والمهارات المكتسبة من خلال هذه الورشة في تعزيز قدرة التمريض على التعامل مع التحديات المستقبلية بثقة وكفاءة وتمكينهم من تحقيق رؤية المستشفى في تقديم رعاية طبية ممتازة للمرضى

جانب من ورشة العمل

جانب من ورشة العمل

جانب من ورشة العمل

جانب من ورشة العمل

جانب من ورشة العمل

جانب من ورشة العمل

جانب من ورشة العمل