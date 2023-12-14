إيقاف أعمال بناء بقرية أولاد عمرو بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية أولاد عمرو بقنا برئاسة كريم قاسم سكرتير القرية، من تنفيذ إيقاف أعمال بناء على أرض أملاك خاصة زراعة بمساحة ١٢ سهم عبارة عن فك أخشاب أعمدة دور أرضي بناحية جزيرة الطوابية .

وأوضح العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على الأراضي الزراعية حفاظاً على الرقعة الزراعية .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.