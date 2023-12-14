جامعة أسيوط تنظم تدريبًا حول آلية تطبيق معايير تقديم الرعاية المتكاملة

مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب

نظمت وحدة الجودة في مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط تدريبًا حول آلية تطبيق معايير تقديم الرعاية المتكاملة Integrated care "المعايير المتمركزة حول المريض". تم تنظيم هذا التدريب برعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبدالباسط خلاف مدير المستشفى

تناول التدريب معايير تقديم الرعاية المتكاملة، وشمل ذلك عمليات المسح والتقييم وإعادة التقييم والتعامل معها لجميع فئات المرضى وفئات ذوي الاحتياجات الخاصة

تم تحديد احتياجات المرضى التغذوية والنفسية والوظيفية والميؤوس من شفائهم والتعامل معها، وتم التركيز على حقوق المرضى النفسيين واستخدام التقييد والعزل بطريقة مناسبة. تم تناول أيضًا كيفية التعامل مع ضحايا تعاطي المخدرات والإدمان وكيفية الإبلاغ عن النتائج الحرجة والصعوبات التي تواجهها أثناء عملية الإبلاغ

تم تناول أيضًا خدمات الرعاية الحرجة وإجراءات التعامل مع الانذارات الحرجة ونظم منع التوصيل الخاطئ للقساطر والأنابيب ومعايير التعرف على حالات التدهور الإكلينيكي والاستجابة لها وألية التعامل مع حالات الطوارئ الطبية والانعاش القلبي. حاضر التدريب الدكتور عبد الحكيم عبد الستار بحضور عدد من العاملين في المستشفى من مختلف الفئات الوظيفية.

تم تنظيم هذا التدريب بهدف تعزيز المعرفة والمهارات لدى الموظفين في مجال تطبيق المعايير المتمركزة حول المريض وتقديم الرعاية المتكاملة. يهدف البرنامج إلى تطوير القدرات الفنية والاحترافية للعاملين في المستشفى، من خلال مواكبتهم لأحدث السياسات والممارسات العالمية في مجال تقديم الرعاية الصحية.

تضمن التدريب عدة جلسات تعليمية تناولت العديد من المواضيع المتعلقة بمعايير تقديم الرعاية المتكاملة، مثل إدارة المخاطر، وضمان الجودة، وتعزيز السلامة، وتحسين تجربة المرضى، وتطوير التواصل الفعال بين الفرق الطبية والمرضى.

كما تم استعراض الأدوات والتقنيات الحديثة التي يمكن استخدامها في تطبيق المعايير المتمركزة حول المريض، مثل استخدام نظام إدارة قاعدة بيانات المرضى، وتقنيات التحليل الاحصائي المتقدم، واستخدام التكنولوجيا في تبسيط عمليات رعاية المرضى.

شارك في التدريب فريق متنوع من الموظفين، بما في ذلك الأطباء، والممرضين، والمسؤولين عن المستشفى، والموظفين في وحدة الجودة. وقد تم توفير بيئة تعليمية مثالية للمشاركين، من خلال استخدام أساليب تدريبية مبتكرة مثل الدراسات الحالية والتحليل الجماعي.

بعد انتهاء التدريب، أعرب المشاركون عن رضاهم واستفادتهم الكبيرة من المعرفة والمهارات التي اكتسبوها. ومن المتوقع أن ينعكس هذا التدريب الإيجابي على جودة الخدمات المقدمة في المستشفى، بما في ذلك توفير رعاية فائقة للمرضى وتحسين تجربتهم أثناء فترة العلاج.

وبهذا الإنجاز، تؤكد وحدة الجودة في مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب التزامها بتعزيز التطوير المستمر وتعليم العاملين وتوفير رعاية صحية عالية الجودة للمرضى.

جانب من التدريب