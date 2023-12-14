إفتتاح المعرض التمهيدي لمسابقة أيسف بنجع حمادي

افتتح الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، المعرض التمهيدي لمسابقة " أيسف " للعام 2024، و المنعقدة فعالياته بمدرسة الشهيد خيرت القاضي الثانوية بنين، تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وقال ماهر راجي منسق أيسف بنجع حمادي، أن المعرض التمهيدي لمسابقة " أيسف " 2024 شمل مشاركة إدارات نجع حمادي، وفرشوط، و أبوتشت التعليمية، مشيرا إلى أن المعرض التمهيدي لمسابقة أيسف مؤهل للمعرض المحلي الذي سينعقد علي مستوي محافظة قنا.

وأضاف منتصر محمود منسق أيسف بنجع حمادي، أن لجنة التحكيم لمعرض أيسف التمهيدي، تكونت من إكرامي خميس منسق أيسف بمحافظة قنا، وأحمد فاروق مسؤول التدريب بمركز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم بقنا، و محمد وجيه رئيس قسم التطوير بإدارة قنا التعليمية، تحت إشراف أشرف سعد مدير مركز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم بقنا، و محمد عبد اللاه رئيس قسم التطوير بتعليم نجع حمادي، و إيهاب عياد مسئول التدريب، و محمد شاكر مسئول الشبكات.

شهد افتتاح فعاليات المعرض التمهيدي لمسابقة أيسف 2024، عبد القهار أحمد مدير التعليم الثانوي، و محمد فتحي المرواني مدير العلاقات العامة والإعلام، و رمضان حمدون رئيس قسم الخدمات والأنشطة بالإدارة، وأحمد فراج رئيس قسم الأمن.