وزيرا خارجية الأردن والبرازيل يبحثان هاتفيًا تطورات الأوضاع في غزة
تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
وبحث الوزيران - طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية اليوم الخميس - ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة إطلاق تحرك دولي لوقف الحرب، وضمان حماية المدنيين، والالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما بحث الوزيران - خلال الاتصال - ضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية لقطاع غزة، فيما ثمن الصفدي موقف البرازيل الداعم لوقف إطلاق النار في غزة، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.