وزير الدولة اليمني يدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

دعا وزير الدولة اليمني ومحافظ عدن، أحمد لملس، اليوم الخميس إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ومعالجة القضية الفلسطينية وفقا للمبادرة العربية.

وقال لملس -في كلمة اليمن التي ألقاها في المنتدى العالمي الثاني للاجئين بجنيف، حسبما أفادت قناة (اليمن) الفضائية، اليوم الخميس- إن اليمن يواجه تحديات كبيرة جراء توافد أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، مشيرا إلى تسجيل دخول أكثر من 93 ألف مهاجر بخلاف الذين لا يزالون غير مسجلين.

وأضاف إلى أن اليمن يعاني من تعقيدات النزوح الحديث وسط أزمة إنسانية طويلة الأمد بسبب الحرب التي فرضتها المليشيات الحوثية الإرهابية منذ سبتمبر 2014م، مشددا على ضرورة عقد مؤتمر إقليمي تحت إشراف الأمم المتحدة لوضع خطة عمل شاملة؛ لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة عصابات التهريب والإتجار بالبشر، وما يمثله كل ذلك من أعباء وتحديات على الحكومة اليمنية في ظل مواردها وإمكانياتها المحدودة.

وتطرق وزير الدولة اليمني، إلى دمج اليمن للأطفال اللاجئين في النظام التعليمي الوطني، وتقديم الخدمات الصحية للجميع وإدراجهم في برامج الرعاية الإجتماعية، بالإضافة إلى العودة الآمنة والطوعية للمهاجرين، ووضع وتنفيذ استراتيجيات للتخفيف من آثار تغير المناخ عبر الاستثمار في البنية الأساسية المستدامة.